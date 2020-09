10:30

Ein wenig Statistik...

In sechs MotoGP-Rennen dieser verkürzten Saison 2020 haben wir bisher fünf verschiedene Sieger und zwölf verschiedene Fahrer auf dem Treppchen gesehen. Drei Siege gingen an Yamaha, zwei an KTM und einer an Ducati. In der Fahrerwertung liegen die Top 12 nur 36 Punkte auseinander. Bei den Herstellern trennen die Top 3 (Yamaha, Ducati, KTM) 25 Zähler. Und die Teamwertung führt mit Petronas-Yamaha ein Satellitenteam an!



Was für eine Saison...