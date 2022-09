MotoGP-Liveticker Misano: Ducati dominiert! So lief das Qualifying

Jack Miller: "Meine zweite MotoGP-Pole!"

Jack Miller (Ducati; 1.): "Die Strecke war gar nicht mal in einem so schlechten Zustand. Der Regen hatte sich schon fast komplett verzogen. In der Boxengasse war es aber noch komplett nass. Mein Bike mit Trockenabstimmung war noch nicht bereit und ich dachte schon, ich hätte das richtige Fenster verpasst."



"Tatsächlich war die Strecke nahezu komplett trocken und wir haben es gut hinbekommen. Ein paar haarige Momente waren dabei, aber das Gefühl ist natürlich großartig. Das ist meine zweite MotoGP-Pole. Nach so langer Zeit mal wieder eine geschafft zu haben, noch dazu hier in der Heimat von Ducati, das ist großartig."