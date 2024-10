MotoGP-Liveticker Japan: Das war die Ducati-Show in Motegi

Jorge Martin: "An die Punkte denken"

Jorge Martin (Pramac-Ducati; 2.): "Mit dem heutigen Ergebnis bin ich zufrieden. Es war ein erstaunliches Rennen. So nah dran am Sieg beziehungsweise an 'Pecco', da wollte ich es natürlich probieren. Ich habe in diesem Rennen niemals aufgegeben und bis zum Schluss gepusht."



"Aber als ich zwei Runden vor Schluss ein paar kritische Momente hatte, da habe ich mich entschlossen zu entspannen und an die Punkte zu denken. Gratulation an 'Pecco' für einen hervorragenden Job. Er ist einfach der Meister des Reifenmanagements. Ich finde, ich habe es heute auch gut gemacht. Die ersten Runden waren toll. Mit diesem zweiten Platz bin ich sehr glücklich."