MotoGP-Liveticker Motegi: Das war das Freitagstraining aller Klassen

Wecker zeitig stellen!

Damit geht der Trainingstag im Ticker zu Ende. Laut Wettervorhersage soll der Samstag komplett verregnet sein. Am Abend sollen die Niederschläge nachlassen und der Sonntag trocken bleiben. Wir verfolgen natürlich wieder alle Sessions im Ticker. Falls du in der Nacht nicht live dabei bist, kannst du natürlich die Geschehnisse wie gewohnt nachblättern. Bis morgen!



Der Zeitplan für Samstag (in MESZ):

02:00 - 02:40 Uhr: Moto3 FT2

02:55 - 03:35 Uhr: Moto2 FT2

03:50 - 04:35 Uhr: MotoGP FT2



05:35 - 05:50 Uhr: Moto3 Q1

06:00 - 06:15 Uhr: Moto3 Q2

06:30 - 06:45 Uhr: Moto2 Q1

06:55 - 07:10 Uhr: Moto2 Q2

07:25 - 07:55 Uhr: MotoGP FT3

08:05 - 08:20 Uhr: MotoGP Q1

08:30 - 08:45 Uhr: MotoGP Q2