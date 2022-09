MotoGP-Liveticker Motegi: Das war das Wetterchaos während der Qualifyings

Moto2: Lowes wirft das Handtuch

Anfang August hat sich Sam Lowes in Silverstone im Training an der rechten Schulter verletzt. Seither musste der Brite pausieren. In Motegi kehrte er zurück, aber das Rennen wird Lowes nicht bestreiten.



Am Ende von Q2 hatte Lowes einen Highsider und war okay. Aber weil nur gestern im Trockenen gefahren werden konnte, hat er noch kein gutes Gefühl für das Motorrad aufgebaut. Um nichts zu riskieren, hat man sich dazu entschieden, dass er das Rennen auslässt.