MotoGP-Liveticker Motegi: Die Rennen aller Klassen

MotoGP: Das Klassement

Nach all dem hin und her werden wir noch einmal einen genauen Blick auf das Klassement. Martin, Bagnaia und Marquez stehen also auf dem Podium. Für Marquez ist es der erste Podestplatz in einem Sonntagsrennen in dieser Saison.



Bezzecchi wird Vierter vor Aleix Espargaro und Miller. Augusto Fernandez, Di Giannantonio, Raul Fernandez und Quartararo komplettieren die Top 10. Nakagami wird bei seinem Heimrennen Elfter. Die restlichen Punkteränge gehen an Mir, Crutchlow, Bradl und Pol Espargaro. Pirro belegt am Ende Platz 16. Morbidelli ist als 17. der letzte Fahrer im Ziel.