MotoGP-Liveticker Motegi: Der Trainingsfreitag in Japan

Rins erklärt vorzeitiges Aus

"Es war hart, aber es war okay", beschreibt Rins seinen Trainingsfreitag in Motegi. "Es war eine große Verbesserung im Vergleich zu meinem letzten Test auf einem Motorrad. Am Morgen konnte ich viele Runden abspulen, am Nachmittag dann wegen der Schmerzen im Bein nicht so viele."



"Es ist mehr oder weniger das, was wir erwartet haben. Wir wollten sehen, wie es mit meinem Bein geht und wie groß der Schmerz ist. Morgen werde ich nicht mehr antreten. Der Schmerz ist so groß. Stattdessen setzen wir die Reha fort."



Auf die Schmerzen angesprochen, konkretisiert Rins: "Das Schwierigste sind die Rechtskurven, dort das Bein auszufahren und das Bike damit zu halten. Aber ich habe mit Schmerzen gerechnet und muss jetzt auf die Ärzte hören. Sie haben mir erlaubt hierherzukommen, aber sagten, hör auf, wenn der Schmerz zu groß wird."