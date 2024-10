MotoGP-Liveticker Motegi: Acosta-Show im Sprint, aber wieder drei Ducati vorne

Enea Bastianini: "Am Ende die Augen geschlossen"

Enea Bastianini (Ducati; 2.): "Das war ein guter Sprint. Am Schluss war ich dicht an 'Pecco' dran, habe aber in den letzten zwei, drei Runden ein bisschen Zeit verloren. Marc war dicht hinter mir und kam in der vorletzten Runde an mir vorbei. In Kurve 11 habe ich ihn aber direkt wieder überholt, indem ich die Bremse noch einmal kurz gelöst habe. Für die letzte Runde habe ich dann buchstäblich die Augen geschlossen. Das ist ein guter zweiter Platz."