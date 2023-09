MotoGP-Liveticker Motegi: Die Qualifyings und der Sprint in Japan

MotoGP-Sprint: Die Stimmen der Top 3

Jorge Martin (Pramac-Ducati; 1.): "Ich hatte schon vor dem Start ein richtig gutes Gefühl. Im Vormittagstraining kam ich mit nicht ganz frischen Reifen einigermaßen zurecht, aber ab dem Qualifying lief es dann richtig gut. Wir haben uns auf Details konzentriert, denn die Abstimmung als solche haben wir gar nicht groß verändert. Mit der richtig guten Basis, die wir gefunden haben, kann ich auch das morgige Rennen entspannt angehen. Der Reifenverschleiß wird da sicherlich eine Rolle spielen, aber wir peilen morgen den nächsten Sieg an!"



Brad Binder (KTM; 2.): "Mein Start war großartig. In der ersten Kurve kam ich innen direkt an ein paar Jungs vorbei und auf der Gegengerade kam ich innen dann auch noch an Jack [Miller] vorbei. Mein Plan war eigentlich, direkt bis ganz nach vorne durchzufahren, aber die Pace von Jorge war Wahnsinn! Ich konnte seine Rundenzeiten einfach nicht glauben. Insgesamt war es ein richtig gutes Rennen. Ich freue mich, mal wieder in den Top 3 zu sein. Morgen greifen wir erneut an!"



Francesco Bagnaia (Ducati; 3.): "Wir müssen wohl zufrieden sein. Ehrlich gesagt hatte ich mir mehr ausgerechnet, aber wir haben ein paar Probleme mit dem Grip am Hinterrad. Deshalb war das heute das Maximum, was möglich war. Angesichts der Umstände ist die dritte Position in Ordnung. Jorge hat momentan einen richtigen Lauf, keine Frage. Für uns ist es jetzt wichtig, ruhig zu bleiben. Morgen ist ein neuer Tag."