MotoGP-Liveticker Motegi: Miller-Triumph, KTM-Podium, Bagnaia-Crash

Jack Miller: "Ich bin auf Wolke sieben"

Jack Miller (Ducati; 1.): "Manchmal kann ich halt doch noch ein Motorrad fahren. Ehrlich gesagt hatte ich am gesamten Wochenende ein richtig gutes Gefühl, direkt vom ersten Training an. Es fühlt sich einfach großartig an, wieder in diesem Teil der Welt zu fahren. Die japanischen Fans waren am ganzen Wochenende richtig stark. Sie haben dem heftigen Regen gestern getrotzt. "



"Die Fans hier gehören wirklich zu den besten, die wir haben. Ich bedanke mich bei ihnen und beim Team. Das ist ein unglaublicher Tag für mich so kurz vor meinem Heimrennen. Und in ein paar Wochen werde ich auch noch heiraten. Ich bin momentan wirklich auf Wolke sieben. Anders kann ich es gar nicht beschreiben."