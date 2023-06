MotoGP-Liveticker: Renntag in Mugello

Francesco Bagnaia: "Das perfekte Wochenende!"

Francesco Bagnaia (Ducati/1.): "Ich bin so happy! Das war das perfekte Wochenende. Ich erwartete ein anderes Rennen. Der Medium-Hinterreifen ist konstanter, doch in den finalen Runden war mein Hinterreifen vollkommen am Ende. Ich bin aber wirklich sehr zufrieden, denn wir konnten unseren Job hier erfüllen. In einer Woche geht es am Sachsenring weiter. Jetzt gilt es aber erst einmal, den Moment zu genießen. Es war eines der besten Wochenenden in meinem Leben."