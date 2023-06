MotoGP-Liveticker Mugello: Countdown zum Qualifying

Moto2-Qualifying: Stimmen von Acosta und Lowes

Pedro Acosta (Ajo-Kalex/2.): "Es war eng, genau wie im vergangenen Jahr. Wir müssen happy sein, denn das Wochenende läuft bisher gut. Wir waren in allen Sessions stark. In der Pause zwischen den Rennen haben wir versucht, an unseren Schwächen zu arbeiten, wie dem Qualifying. Es wird morgen ein langes Rennen. Es wird sicher schwierig, die Reifen zu kontrollieren. Doch wir sind bereit dafür!"



Sam Lowes (Marc-VDS-Kalex/3.): "Gestern ging es mir richtig schlecht und ich hatte überhaupt keine Kraft. Ich war mir nicht sicher, ob es an mir oder am Motorrad liegt. Heute Morgen dann bin ich rausgefahren und fühlte mich fantastisch. Ich fuhr eine gute Runde, doch mir war klar, dass es nicht die Pole wird. Um in der Moto2 die Pole zu holen, muss man eine perfekte Runde fahren. Im ersten und im vierten Sektor verlor ich etwas Zeit, obwohl das eigentlich meine starken Sektoren sind. Wir haben es nicht zusammen gebracht, doch die erste Startreihe ist toll. Dieser Kurs ist einfach fantastisch. Pedro wird im Rennen aber sehr stark sein. Im ersten Sektor ist er viel stärker als ich. Ich hoffe, dass ich mich im Rennen steigern kann und ein bisschen von ihm lerne."