MotoGP-Liveticker Mugello: Das war der heiße Trainingstag aller Klassen

Bericht Status: Beendet 20:26 Ungewisse Wettersituation für Samstag Damit geht der Trainingstag hier im Ticker zu Ende. Am Samstag könnte es bereits im Laufe des Vormittags zu regnen beginnen. Das könnte natürlich für turbulente Qualifyings sorgen. Außerdem steht morgen auch das erste MotoE-Rennen auf dem Programm. Bis morgen!



Der Zeitplan für Samstag:

09:00-09:40 Uhr: Moto3 FT3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP FT3

10:55-11:35 Uhr: Moto2 FT3



12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP FT4

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2

16:15 Uhr: MotoE Rennen 1 (6 Runden) 20:24 MotoE-Update: Cardelus verletzt Bei der Kollision im MotoE-Qualifying hat sich Xavi Cardelus eine Zehe gebrochen sowie weitere Abschürfungen am rechten Fuß zugezogen. Auch für ihn ist das Wochenende vorbei. Wir wünschen gute Besserung! 20:24 Moto3-Update: Sasaki verletzt Ayumu Sasaki hat sich bei dem schweren Unfall im Nachmittagstraining verletzt. Der Japaner hat sich beide Schlüsselbeine gebrochen und zudem eine Gehirnerschütterung zugezogen. Für Sasaki ist das Wochenende damit vorbei. Wir wünschen gute Besserung! 18:30 Dominique Aegerter: "Ich liebe Mugello" Dominique Aegerter sagt: "Ich bin sehr glücklich! Wir sind perfekt in das Wochenende gestartet. Unsere Pace ist sehr stark. Heute war es sehr heiß, aber mein Team hat fantastisch am Set-up gearbeitet. Ich liebe Mugello und hoffe, es kommen viele italienische Fans – aber auch aus der Schweiz. Ich werde alles geben!" Foto: Motorsport Images 18:18 MotoE Q2: Aegerter gibt Gas Der Schweizer wird schneller und fährt neue Bestzeit. Aegerter ist um eine knappe Zehntelsekunde schneller als Kevin Zannoni. Mattia Casadei ist auf Rang drei zurückgefallen. 16:55 Moto2 FT2: Schrötter weit hinten Die weiteren vorläufigen Q2-Plätze halten Joe Roberts, Celestino Vietti, Manuel Gonzalez und Fermin Aldeguer.



Marcel Schrötter beendet den Freitag mit 1,4 Sekunden Rückstand als 24. 16:45 Moto2 FT2: Chantra verbessert sich Der Indonesien-Sieger verbessert sich im Gesamtergebnis auf den vierten Platz. Ansonsten sind keine besseren Zwischenzeiten im Timing zu sehen. Schrötter hat zwar ebenfalls schon seine FT1-Zeit unterboten, aber damit ist der Deutsche nur 22. 16:28 Moto2 FT2: Schrötter fehlt etwas Zeit In der Vergangenheit war Mugello eine sehr gute Strecke für den Deutschen. 2019 hat er hier seine bis heute letzte Poleposition erobert.



Im momentanen Klassement fehlen Schrötter rund sieben Zehntelsekunden auf Acosta. 16:17 Moto2 FT2: Chantra zeigt erste Verbesserung Die mittlere Klasse ist an der Reihe und alle sind sofort auf der Strecke. Chantra unterbietet als Erster seine Vormittagszeit. Ansonsten beginnen viele mit dem gebrauchten Reifen vom Vormittag. 16:09 MotoGP FT2: Suzuki nicht in den Top 10 Insgesamt sind 15 Fahrer in den Top 10. Marc Marquez beendet den Freitag auf Platz zwölf. Takaaki Nakagami hat seine FT1-Bestzeit nicht unterboten und rutscht auf Rang 13 ab.



Nach seinem Sturz ist Alex Rins 14. Von seinem Suzuki-Teamkollegen Joan Mir hat man heute nichts gesehen. Er ist 19.



Schwach auch wieder das Ergebnis der anderen Yamaha-Fahrer außer Quartararo. Franco Morbidelli und Andrea Dovizioso sind nur auf den Positionen 21 und 22. Ihr Rückstand beträgt beim Heimrennen eineinhalb Sekunden. 16:05 MotoGP FT2: KTM in den Top 10 In seinem Qualifyingversuch katapultiert sich Brad Binder auf den siebten Platz. Als Achter folgt Rookie Marco Bezzecchi.



Vorjahressieger Fabio Quartararo sichert sich als Neunter einen Platz in den Top 10. Pol Espargaro ist als Zehnter der beste Honda-Fahrer.

15:58 MotoGP FT2: Ducati-Dominanz Bagnaia fährt mit 1:45.940 Minuten neue Bestzeit und sein Teamkollege Miller schiebt sich auf Platz zwei.



Dahinter folgen mit Zarco, Marini, Bastianini, Bezzecchi und Martin weitere Ducati-Fahrer! Ducati auf den ersten sieben Plätzen! 15:57 MotoGP FT2: Weiche Reifen Jetzt gibt es in den finalen sechs Minuten die Attacke auf schnelle Rundenzeiten. Zarco und Bagnaia legen mit roten Zwischenzeiten in den ersten beiden Sektoren vor. Morgen könnte es nämlich in Mugello regnen.

15:38 MotoGP FT2: Rote Flagge Bei dem Sturz hat Zarco viel Kies auf die Strecke befördert. Deshalb wird das Training unterbrochen und die Sportwarte werden wohl gleich mit Besen ausrücken. 15:36 MotoGP FT2: Neue Aero wird verwendet KTM macht mit der neuen Verkleidung weiter. Dafür muss man aber noch eine Abstimmung finden.



Auch das Yamaha-Werksteam fährt mit der neuen Verkleidung, die stark an das Vorjahr erinnert. 15:34 MotoGP FT2: Bagnaia fährt guten Rhythmus Der Ducati-Fahrer dreht einige sehr gute Runden und verbessert sich auf Platz zwei hinter Zarco.



In den Top 5 haben wir mit Zarco, Bagnaia und Bastianini drei Ducati-Fahrer. 15:32 MotoGP FT2: Pol Espargaro im Kies Der Honda-Fahrer verbremst sich vor San Donato und fährt geradeaus ins Kiesbett. Es passiert nichts und Espargaro fährt weiter.

15:25 MotoGP FT2: Die Reihenfolge Nach dem ersten Run lauten die Top 10 wie folgt: Zarco vor Nakagami, Bastianini, Bagnaia, Rins, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Quartararo, Vinales und Bezzecchi.



15:19 MotoGP FT2: Bessere Zeiten Und doch kann man von Beginn an schneller fahren als am Vormittag. Mit 1:46.381 Minuten markiert Zarco neue Tagesbestzeit. Viele Fahrer verbessern auf Anhieb ihre FT1-Zeiten. Das sind auch Bastianini, Bagnaia, Aleix Espargaro, Rins, Marc Marquez, Quartararo, Bezzecchi und Oliveira.