MotoGP-Liveticker Mugello: Das waren die teils nassen Qualifyings aller Klassen

Marco Bezzecchi: "Hier in Mugello geht es schnell"

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati; 2.): "Das war ein richtig seltsames Qualifying. Das Wetter spielte ein bisschen verrückt, aber das geht halt hier in Mugello wirklich manchmal schnell. Wenn Regen kommt, dann sehr schnell. Ich habe mir ein gutes Qualifying vorgenommen und genau das ist mir gelungen. Vielen Dank an das Team, an meine Familie und an alle."