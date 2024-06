MotoGP-Liveticker Mugello: Das war der turbulente Sprint-Samstag in Italien

Acosta: "Wir kommen näher"

Pedro Acosta (GasGas, 3.): "Wir verbessern uns an den Samstagen immer ziemlich stark uns sind im Qualifying konkurrenzfähiger. Wir konnten unsere Starts massiv verbessern. Ich war heute nah am Zweiten dran."



"Ich bin super happy mit dem Team. Sie arbeiten Tag und Nacht daran, dieses Motorrad an die Spitze zu bringen. Wir kommen näher und sind bereits näher dran, als wir erwartet haben. Alle im Werk und hier an der Strecke arbeiten sehr hart. Wir sind auf unserem Weg!"