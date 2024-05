MotoGP-Liveticker Mugello: Bagnaia am Freitag vorn, Rins starker Zweiter

MotoGP-Update: Borsoi bezieht Stellung

Gegenüber DAZN Spanien hat Gino Borsoi, Teammanager bei Pramac, bestätigt, dass die Satellitenmannschaft auch 2025 mit aktuellen Prototypen von Ducati fahren wird. Ein Wechsel zu Yamaha scheint damit vom Tisch.



Aber was bedeutet das für Marc Marquez. Er hatte gestern einen Wechsel zu Pramac ausgeschlossen, will aber 2025 ein Werksbike fahren - im Werksteam oder bei Gresini, sonst ist er weg. In dieser Sache ist das letzte Wort also sicher noch nicht gesprochen.