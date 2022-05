MotoGP-Liveticker Mugello: So raste Bagnaia mit seiner Ducati zum Heimsieg

Nächster Halt: Barcelona

Nach dem Grand Prix von Italien geht es weiter nach Spanien, wo am kommenden Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefahren wird. Nach dem neunten Saisonrennen steht am Montag auch der letzte Testtag vor der Sommerpause auf dem Programm.



In den nächsten Tagen wird Marc Marquez in den USA operiert werden. Wie gewohnt halten wir dich mit allen Informationen auf dem Laufenden! Ab Barcelona wird dann Stefan Bradl seinen Platz im Honda-Werksteam übernehmen.



Für heute verabschieden wir uns hier aus dem Ticker und wünschen einen guten Start in die neue Woche!