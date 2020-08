09:05

MotoGP Q2: Die Stimmen der Top 3

Maverick Vinales (Yamaha/1.): "Ich bin sehr glücklich, denn mein Ziel war ein Platz in der ersten Reihe. Auch in FT4 hatte ich schon ein sehr gutes Gefühl für das Motorrad. Wir haben sehr gut gearbeitet und uns deutlich gesteigert. Für das Rennen müssen wir noch den besten Reifen verstehen. Das Motorrad funktioniert fantastisch, ganz anders als in Brünn. Über eine Runde bin ich sehr schnell."



Jack Miller (Pramac-Ducati/2.): "Im letzten Sektor habe ich etwas die Kontrolle über das Hinterrad verloren. Es hat sich angefühlt, als würde es blockieren. Auch in FT4 hatte ich dort Probleme, wenn der Reifen gebraucht ist. Ich hoffe, wir können das morgen reparieren."



Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha/3.): "Ich bin sehr glücklich, denn die Zeitattacke war hier etwas schwieriger. Unsere Rennpace ist nicht so schlecht. Wir haben in den Trainings viel beim Motorrad verändert. Ich freue mich, dass ich in der ersten Reihe stehe und hoffe, dass ich auch morgen hier bin."