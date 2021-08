03:05

Moto3 FT3: Crash in Kurve 3



Und gleich zu Beginn liegen die Motorräder von Rodrigo und Yamanaka am Boden. Aber beide sind okay. Yamanaka kann weiterfahren. Rodrigo bekommt seine Honda nicht gestartet.



Das war ein seltsamer Unfall. Am Kurvenausgang krachte Rodrigo in die Seite von Yamanaka.