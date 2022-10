MotoGP-Liveticker Phillip Island: Das war der super spannende Renntag

Francesco Bagnaia: "Wir führen jetzt die WM an!"

Francesco Bagnaia (Ducati; 3.): "Beim Start hatte ich Probleme, das Front-Device zu aktivieren. Deshalb war mein Start nicht sonderlich gut. Ich habe dann aber in den ersten Runden einige Fahrer überholt. Als ich auf meiner Boxentafel gesehen habe, dass Fabio [Quartararo] aus dem Rennen ist, dachte ich mir, ein Sieg wäre okay. Aber wenn mich die anderen in den letzten Runden überholen sollten, wäre das trotzdem noch okay. Ich bin sehr glücklich. Wir führen jetzt die WM an und müssen den Schwung jetzt halten."