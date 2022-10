MotoGP-Liveticker Phillip Island: Das waren die Freien Trainings am Freitag Die MotoGP in Australien als Tickernachlese +++ Neue Aerodynamik bei Honda +++ Johann Zarco in beiden Trainings Schnellster +++ KTM & Suzuki nicht in den Top 10 ++

Bericht Status: Beendet 10:29 Die Zeiten für Samstag Damit geht der Trainingstag hier im Ticker zu Ende. Auch morgen muss der Wecker zeitig gestellt werden (oder man geht gar nicht schlafen). Im Ticker werden wir wieder den kompletten Tag begleiten. Falls du erst später aufstehst, kannst du dann alles nachblättern. Bis morgen!



Samstag, 15. Oktober (in MESZ):

00:00 - 00:40 Uhr: Moto3 FT3

00:55 - 01:40 Uhr: MotoGP FT3

01:55 - 02:35 Uhr: Moto2 FT3



03:35 - 03:50 Uhr: Moto3 Q1

04:00 - 04:15 Uhr: Moto3 Q2

04:30 - 05:00 Uhr: MotoGP FT4

05:10 - 05:25 Uhr: MotoGP Q1

05:35 - 05:50 Uhr: MotoGP Q2

06:10 - 06:25 Uhr: Moto2 Q1

06:35 - 06:50 Uhr: Moto2 Q2 07:51 Moto2 FT2: Ogura nicht in Q2 Momentan ist Ogura nur noch 16. und damit nicht auf einem vorläufigen Q2-Platz.



Sein Teamkollege Somkiat Chantra stürzt in der letzten Trainingsminute. Kein guter Tag für das Team rund um Ex-Weltmeister Hiroshi Aoyama. 07:48 Moto2 FT2: Schrötter in den Top 10 Der Deutsche steigert sich und schiebt sich auf den neunten Platz. Allerdings beträgt sein Rückstand auf Dixon 1,2 Sekunden. 07:46 Moto2 FT2: Zweiter Sturz Kubo Das ist kein guter Tag für das Yamaha-Master-Camp-Team. Keminth Kubo stürzt ein zweites Mal im ersten Sektor. Wieder ist er in Ordnung, aber wieder haben seine Mechaniker viel Arbeit. 07:43 Moto2 FT2: Zweiter Sturz Zaccone In der schnellen Kurve 9 klappt Alessandro Zaccone das Vorderrad ein. Der Italiener schlittert durch das Kiesbett und ist okay. Aber sein Motorrad überschlägt sich im Kiesbett und wird ordentlich ramponiert.

07:31 Moto2 FT2: Acosta noch weit zurück Pedro Acosta ist zum ersten Mal überhaupt in Phillip Island. Elf Runden hat der Ajo-Fahrer nun gedreht. Sein Rückstand beträgt 1,8 Sekunden. 07:25 Moto2 FT2: Nächster Crash In der schnellen Kurve 1 fliegt Taiga Hada ab. Sauch ihm ist nichts passiert und er läuft durch das Kiesbett zu seiner Kalex. 07:21 Moto2 FT2: Ogura macht Fortschritte Phillip Island zählt nicht zu den Lieblingsstrecken des Japaners. Am Vormittag hatte Ogura bei wechselhaftem Wetter Mühe. Nun verbessert sich der WM-Anwärter auf Platz zehn und hat eine halbe Sekunde Rückstand.

07:07 Moto2: Strafe gegen Lopez Im Vormittagstraining ist Alonso Lopez bei einem übermütigen Überholversuch in Kurve 10 mit Celestino Vietti kollidiert. Vietti ist daraufhin gestürzt.



Lopez hat dafür eine Strafe erhalten. Der Boscoscuro-Fahrer muss am Sonntag einmal die Long-Lap-Penalty nehmen, die sich bei der Honda-Haarnadel auf der Außenseite befindet. 07:01 MotoGP FT2: Suzuki und KTM nicht in den Top 10 Als Elfter verpasst Miguel Oliveira den Sprung in die Top 10 um lediglich 0,042 Sekunden. Joan Mir folgt als Zwölfter.



Enttäuscht wird auch Lokalmatador Jack Miller sein, der den Tag nur als 13. beendet.



Die Zeitabstände sind aber extrem eng. Cal Crutchlow hat als 18. nur 0,731 Sekunden Rückstand. 06:59 MotoGP FT2: Die weiteren Positionen Marc Marquez komplettiert einen positiven Tag für Honda als Sechster. Und mit Maverick Vinales auf Rang sieben sind auch beide Aprilia im Spitzenfeld dabei.



Francesco Bagnaia sichert sich als Achter einen Platz in den Top 10. Die restlichen vorläufigen Q2-Plätze erobern Enea Bastianini und Jorge Martin. 06:56 MotoGP FT2: Bagnaia Achter Bagnaia steigert sich und sortiert sich mit knappen vier Zehntelsekunden Rückstand als Achter ein. Miller wird abgewunken und ist nicht in den Top 10. 06:52 MotoGP FT2: Bestzeit Vinales Die Zeitenjagd läuft und Vinales setzt sich vor Bezzecchi, Pol Espargaro, Marc Marquez und Aleix Espargaro an die Spitze! 06:47 MotoGP FT2: Noch 10 Minuten Bevor die Zeitenjagd mit dem weichen Hinterreifen beginnt, lauten die Top 10: Marc Marquez, Vinales, Quartararo, Zarco, Miller, Alex Marquez, Rins, Martin, Mir und Aleix Espargaro.



Bagnaia ist Elfter. Das KTM-Duo Oliveira ist Binder ist auf den Plätzen 17 und 18. 06:43 MotoGP FT2: Bagnaia steigert sich Der WM-Zweite fährt seine persönlich beste Runde an diesem Wochenende und verbessert sich aug Rang elf. Eine halbe Sekunde fehlt Bagnaia auf die Spitze, die immer noch von Marc Marquez gehalten wird.



Nur Zarco, Miller, Alex Marquez, Rins und Bastianini haben ihre FT1-Zeit noch nicht unterboten.

06:33 MotoGP FT2: Mirs Knöchel geht es besser Gute Nachrichten aus der Suzuki-Box. Mirs Knöchel ist soweit in Ordnung und die Situation ist viel besser als in Aragon, wo er nach dem Training das Handtuch werfen musste. 06:25 MotoGP FT2: Die neue Reihenfolge Im Gesamtergebnis lauten die Top 10 nach dem ersten Run: Marc Marquez vor Vinales, Quartararo, Zarco, Miller, Alex Marquez, Rins, Martin, Aleix Espargaro und Bezzecchi.



KTM hat weiterhin etwas Rückstand. Oliveira ist seine persönliche Bestzeit gefahren. Es fehlen fast sieben Zehntelsekunden auf die Spitze. Brad Binder hat noch etwas mehr Rückstand. Er fährt zum ersten Mal mit der MotoGP in Phillip Island. 05:58 Moto3 FT2: Bestzeit Sasaki Die Session geht zu Ende und Ayumu Sasaki schnappt sich im letzten Moment Platz 1. Der Husqvarna-Fahrer wird mit 1:37.797 Minuten gestoppt. Es gibt eine japanische Doppelführung, denn Tatsuki Suzuki ist Zweiter.



Rookie Diogo Moreira hat sich als Dritter sehr gut auf die für ihn neue Strecke eingeschossen. Das gilt auch für das GasGas-Duo. Izan Guevara und Sergio Garcia reihen sich als Vierter und Fünfter ein. 05:53 Moto3 FT2: Zeitenjagd Jetzt geht es rund. Foggia kommt mit Bestzeit über die Linie, wird aber gleich wieder von Garcia verdrängt. Und Augenblicke später wird Suzuki als Schnellster gestoppt. Das Klassement ändert sich laufend. Weniger als drei Minuten bleiben noch auf der Uhr.

05:45 Moto3 FT2: Sturz Holgado Daniel Holgado war schon vorher in Kurve 3 neben der Strecke. Nun stürzt der Rookie in Kurve 1. Die Doohan-Kurve ist eine sehr schnelle Stelle. Holgado steht auf seinen Beinen. Er fährt zum ersten Mal in Phillip Island. 05:37 Moto3 FT2: Erste Zeiten mit Slicks Carlos Tatay und Andrea Migno fahren mit Slicks die schnellsten Zeiten und sind nun im Bereich von 1:42 Minuten. Auch Sergio Garcia rückt mit den profillosen Reifen aus. Immer mehr Fahrer verlassen nun mit Slicks die Box. Mehr laden