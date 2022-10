MotoGP-Liveticker Phillip Island: Das waren die Qualifyings aller Klassen

MotoGP: Strafe gegen Oliveira

Die Rennkommissare haben eine saftige Strafe gegen Miguel Oliveira ausgesprochen. Er hat am Ende von Q1 in Kurve 2 einen Übungsstart gemacht, während die Session noch aktiv war. Dann hat er Enea Bastianini in Kurve 9 behindert.



Der KTM-Fahrer wird in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt. Außerdem muss er im Rennen eine Long-Lap-Strafe absolvieren. Oliveira steht also auf dem 24. und letzten Startplatz.