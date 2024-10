MotoGP-Liveticker Phillip Island: Martin siegt! Unfall Vinales und Bezzecchi

MotoGP: Savadori von Bezzecchis Trümmerteil getroffen

Am Ende des Feldes ist Lorenzo Savadori hinter Takaaki Nakagami gefahren. Nach dem Unfall in Kurve 1 hat Nakagami ein Verkleidungsteil von Bezzecchis Maschine aufgewirbelt und Savadori am rechten Arm getroffen. Er glaubt, dass es sich dabei um den vorderen Kotflügel gehandelt hat.



Momentan wurde Savadori für "nicht fit" erklärt, weil sein Arm taub ist und er keine Kraft hat. Morgen wird nach weiteren Untersuchungen entschieden, ob er das Rennen fahren kann.