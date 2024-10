MotoGP-Liveticker Phillip Island: Marc Marquez besiegt Jorge Martin

Marc Marquez: "Irgendwas passiert immer"

Marc Marquez (Gresini-Ducati; 1.): "Irgendwas passiert immer! Nie zuvor habe ich in der Startaufstellung ein Abreißvisier weggeworfen. Diesmal aber, als ich gerade das Holeshot-Device für das Vorderrad aktiviert habe, hatte ich irgendwas Großes direkt vor meinen Augen. Deshalb habe ich das Abreißvisier entfernt. Leider ist es unter mein [hinteres] Rad gekommen. Ich habe es gesehen und wollte es noch entfernen, aber das war nicht möglich. Sobald ich die Kupplung habe kommen lassen, drehte das Rad durch."



"Ich weiß gar nicht genau, an welcher Position ich in der ersten Kurve war, aber ich habe sofort begonnen, viele Fahrer zu überholen. Es gab einen Zeitpunkt, da dachte ich, es wäre unmöglich, dass ich Martin noch einhole. Aber in der fünften, sechsten Runde wurde mein Rhythmus besser. Von da an war ich ruhiger als zu Beginn. Jetzt freue ich mich natürlich sehr über diesen Sieg. Martin hat die ganze Zeit gepusht, während ich den Reifen geschont habe, um am Schluss angreifen zu können."