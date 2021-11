14:00

Bis morgen!

Das war der erste Trainingstag in Portimao. Morgen erwarten wir die gleichen Wetterverhältnisse. Somit werden es spannende dritte Trainings werden, wo es um die Q2-Plätze geht. Am Nachmittag warten dann die Qualifyings auf uns. Wir sind morgen wieder live für Dich dabei!



Der Zeitplan für Samstag (in MEZ):

3. Freies Training:

10:00-10:40 Uhr: Moto3

10:55-11:40 Uhr: MotoGP

11:55-12:35 Uhr: Moto2



Qualifying:

13:35-13:50 Uhr: Moto3 Q1

14:00-14:15 Uhr: Moto3 Q2

14:30-15:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

15:10-15:25 Uhr: MotoGP Q1

15:35-15:50 Uhr: MotoGP Q2

16:10-16:25 Uhr: Moto2 Q1

16:35-16:50 Uhr: Moto2 Q2