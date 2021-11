13:09

Das Saisonfinale in Valencia wartet

Am kommenden Wochenende findet auf dem Circuit Ricardo Tormo vor den Toren der Stadt Valencia das Saisonfinale statt.



In der MotoGP geht es noch zwischen Enea Bastianini und Jorge Martin um den Titel bester Rookie des Jahres (Bastianini hat 3 Punkte Vorsprung). Und die Teamwertung ist zwischen Ducati und Yamaha auch noch nicht entschieden (Ducati hat 28 Punkte Vorsprung).



Und dann wird natürlich noch der Weltmeister in der Moto2-Klasse gekürt. Mit 23 Zählern Vorsprung hat Remy Gardner praktisch schon eine Hand am Pokal, aber Ausfall darf er sich nicht leisten.



