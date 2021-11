09:54

MotoGP Q2: Mir zum ersten Mal in Startreihe 1

Joan Mir darf sich heute auch freuen, obwohl er in der Auslaufrunde mit Alex Marquez schimpft, der ihn offenbar behindert hat.



Mir hat Startplatz drei an Land gezogen. Zum ersten Mal in seiner MotoGP-Karriere steht der Weltmeister von 2020 in der ersten Startreihe.



Zum bisher letzten Mal startete Mir im Jahr 2017 aus der ersten Reihe – das war noch in der Moto3!