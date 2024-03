MotoGP-Liveticker Portimao: Bastianini auf Pole, Marquez nach Sturz Achter

MotoGP Q2: Zwei frühe Stürze

Auf seiner ersten fliegenden Runde landet Marc Marquez in Kurve 15 bei hohem Tempo im Kies. Sein Bike wird ziemlich lädiert. Er muss also jetzt schnellstmöglich zurück an die Box, um auf sein Zweitbike zu wechseln.



Das gilt gleichermaßen für Binder, denn kurz nach Marquez erwischt es auch ihn.