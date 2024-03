MotoGP-Liveticker Portimao: Bagnaia und Marquez crashen - Martin gewinnt

MotoGP: Die restlichen Platzierungen

Nach Vinales kuriosem Crash in der letzten Runde wird Aleix Espargaro auf Platz acht bester Aprilia-Pilot in diesem Rennen - vor Markenkollege Oliveira, der es beim Heim-Grand-Prix unter die Top 10 schafft. Di Giannantonio schließt diese als Zehnter ab.



Die restlichen Punkte gehen an Augusto Fernandez, Mir, Rins, Nakagami und Zarco. Marc Marquez kommt nach dem Crash mit Bagnaia noch als 16. ins Ziel und damit vor Marini, seinem Nachfolger bei Honda. Morbidelli wird nach seinem frühen Rennsturz 18. und Letzter.