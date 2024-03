MotoGP-Liveticker Portimao: So lief der Trainingsfreitag in Portugal

MotoGP T: Acosta mischt wieder mit

Acosta hat bei seinem MotoGP-Debüt in Katar mächtig Eindruck gemacht. Und auch hier setzt sich der Rookie in Szene. Aktuell ist er Vierter hinter Martin, Marc Marquez und Binder. Letzterer und Acosta sind mit überarbeiteten Aero-Elementen an der Vorderradgabel und am Heck unterwegs.



KTM war ja mit einigen anderen Herstellern diese Woche in Jerez privat testen und gibt die neuen Teile jetzt an seine Stammfahrer weiter.