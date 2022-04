MotoGP-Liveticker Portimao: Das waren die nassen Trainings mit vielen Stürzen

Moto2 FT2: Gelbe Flaggen in allen Sektoren

Auch Aldeguer stürzt in Kurve 1 und bleibt dabei unverletzt. In allen Sektoren werden wegen Ausrutschern gelbe Flaggen gezeigt.



Schrötter fährt in seiner fünften Runde die achtbeste Zeit. Sein IntactGP-Teamkollege Alcoba rutscht in Kurve 4 aus.