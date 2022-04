MotoGP-Liveticker Portimao: Das waren die spektakulären Qualifyings!

MotoGP Q2: Quartararo in Reihe zwei

Jack Miller fehlt am Ende genau eine halbe Sekunde auf Zarco. Damit führt der Ducati-Werksfahrer morgen die zweite Startreihe von Platz vier aus an. Weltmeister Fabio Quartararo folgt daneben als Fünfter. Und Rookie Marco Bezzecchi komplettiert Reihe zwei als Sechster.



Die Plätze sieben bis neun in Startreihe drei gehen an Alex Marquez, Luca Marini und Pol Espargaro. Am Ende stürzt Alex Marquez noch in seiner langsamen Auslaufzone – kalter Vorderreifen.