05:59

FT3 MotoGP: Mir, Rossi und Marquez in Q1

Alex Marquez stürzt spät und kann sich nicht mehr steigern. Er fällt auf Platz elf zurück und muss in Q1 antreten - sofern er sich nicht verletzt hat. Denn nach dem Sturz hält sich der Spanier den rechten Arm.



Mit Weltmeister Joan Mir, Pol Espargaro, Valentino Rossi und Rückkehrer Marc Marquez haben es einige große Namen nicht in Q2 geschafft. Sie werden am Nachmittag in Q1 um die letzten zwei Q2-Plätze kämpfen.