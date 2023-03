MotoGP-Liveticker Portimao: Update zu Pol Espargaro nach schwerem Sturz

Viel Gesprächsstoff für die Sicherheitskommission

Am Freitagabend findet wie immer die Sicherheitskommission statt. Und nach dem schweren Unfall von Pol Espargaro haben die Fahrer Redebedarf. In den Debriefs kritisierten viele zum wiederholten Mal die zu großen Steine in den Kiesbetten.



Auch die Tatsache, dass an der Stelle, wo Espagaro in die Begrenzung einschlug, ein Air-Fence fehlt, wurde bemängelt. Ein solcher könnte zumindest kurzfristig nachgerüstet werden.