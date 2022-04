MotoGP-Liveticker Portimao: So lief die Quartararo-Show und der Moto2-Abbruch

Nächster Stopp: Jerez!

Bereits am kommenden Wochenende findet der nächste Grand Prix in Spanien statt. Per Autobahn sind Portimao und Jerez nur rund 360 Kilometer voneinander entfernt – ein Katzensprung.

Die Europasaison nimmt nun richtig an Fahrt auf und wir freuen uns auf den Klassiker in Andalusien. Die Crew von 'Motorsport-Total.com' verabschiedet sich und wünscht einen guten Start in die neue Woche!