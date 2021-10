11:09

MotoGP FT3: Beinahe-Sturz

In Kurve 15 hat auch Marquez' Teamkollege Pol Espargaro einen Moment: Am Kurvenausgang liegt er beinahe auf der Nase, kann sein Bike aber wieder aufrichten. In dieser Session rangiert er an fünfter Stelle hinter Nakagami, Marquez, Quartararo und Mir.



Drei Fahrer konnten ihre Freitagszeiten bisher steigern: Mir, Aleix Espargaro und Lecuona. Im Gesamtklassement liegen sich dennoch außerhalb der Top 10.