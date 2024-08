MotoGP-Liveticker Silverstone: So lief das große Jubiläumsrennen

Nächste Station: Spielberg

Damit ist das Jubiläumsrennen der MotoGP, mit dem heute in Silverstone 75 Jahre Motorrad-WM gefeiert wurden, auch Geschichte. Mit Enea Bastianini gab es an diesem Wochenende einen verdienten Doppelsieger, der noch mehr Würze in den Titelkampf bringt.



Die Gesamtführung hat jetzt wieder Jorge Martin inne, knapp vor Francesco Bagnaia. Bleibt abzuwarten, wohin das WM-Pendel beim nächsten Saisonstopp in Spielberg schwingt. Dort geht die Rennaction in zwei Wochen weiter. In unserem Liveticker melden wir uns bis dahin ab, halten Dich aber natürlich in unserer Motorrad-Rubrik mit allen Reaktion und News auf dem Laufenden.