MotoGP-Liveticker: Regenchaos in Buriram! So lief der Rennsonntag

Verschnaufpause

Das letzte Rennen des Tripleheaders Aragon-Motegi-Buriram hatte es noch einmal richtig in sich, was nicht zuletzt den Wetterkapriolen an diesem Sonntag geschuldet war. So trennen Quartararo und Bagnaia bei noch drei zu fahrenden Rennen nur noch zwei Punkte. Spannender könnte es kaum sein.



Da tut eine kleine Verschnaufpause erst einmal ganz gut. Weiter geht es in zwei Wochen mit dem Grand Prix von Australien auf Phillip Island. Bis dahin versorgen wir Dich natürlich in unserer Motorrad-Rubrik mit den wichtigsten Reaktionen und News. Für heute sagen wir in diesem Ticker tschüss und bis bald!