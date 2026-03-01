MotoGP-Liveticker: Rennsonntag in Buriram! Wer holt sich den Sieg?

Moto3: Die Stimmen der Top 3

David Almansa (1./IntactGP-KTM): "Ja, das ist unglaublich. Ich hatte heute Vertrauen in mich, ich habe an mich geglaubt, und es war wie ein Traum. Ich habe im Winter sehr viel gearbeitet, um hier zu sein. Danke an mein Team für die unglaubliche Arbeit, an meine Familie und Freunde, dass sie immer an meiner Seite sind."



Maximo Quiles (2./Aspar-KTM): "Es fühlt sich richtig gut an. Es war wirklich schwierig, hier in Thailand war es extrem heiß. Und ja, ich habe versucht, hinter Almansa zu bleiben und mich ein bisschen auszuruhen. Aber er hat ganz schön Druck gemacht. Dann vor der letzten Runde ist das Motorrad ziemlich stark gerutscht und ich musste weit raus. Und ich hab mir gedacht: Wow, jetzt muss ich pushen. Sonst krieg ich ihn nicht mehr. Und ja, ich konnte wieder aufschließen."



"Und in der letzten Kurve habe ich gesagt: Ich versuche, ihn zu überholen. Er hat mich überrascht, weil er mich fast ins Gras gedrückt hätte. Aber ich habe gesagt: Ich zieh das jetzt durch. Ich habe mehr oder weniger das Blockpass-Manöver gemacht. Und dann habe ich beschleunigt, aber er hat mich wieder gekriegt. Darüber bin ich ein bisschen sauer, aber ich bin trotzdem richtig glücklich."



Valentin Perrone (3./Tech3-KTM): "Ich weiß es wirklich nicht. Ich war am Limit, bin wie verrückt gerutscht, und das von Startplatz 14 aus. Am Anfang war es komplett irre. Ich habe gesehen, wie die Gruppe weggezogen ist. Und ich habe mir gesagt: Entweder ich pushe jetzt, oder sie ziehen mir davon. Und ich habe jede Runde wie verrückt gepusht, um in die Top 3, Top 4 zu kommen. Aber die waren super schnell und super stark beim Überholen. Also hatte ich ein bisschen zu kämpfen, um die ganze Zeit auf Platz drei zu bleiben. Und in der letzten Kurve hab ich die Augen zugemacht. Ich hab es mit allem versucht. Wenn ich die Position verliere, ist es okay. Aber am Ende P3, ich bin mega happy."