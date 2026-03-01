MotoGP-Liveticker: Rennsonntag in Buriram! Wer holt sich den Sieg?
MotoGP-Liveticker: Rennsonntag in Buriram! Wer holt sich den Sieg?
Moto2: Lücke geht auf
Nur noch vier Runden sind zu fahren. Guevara und Gonzalez, der sich Holgado geschnappt hat, reißen eine kleine Lücke zu Holgado und Ortola.
Moto2: Weitere Ausfälle
Am Ende der ersten Kurve gehen Rueda und van den Goorbergh in Kurve 9 zu Boden. Damit sind nur noch 19 Fahrer unterwegs. Vorne hält sich Guevara in Führung. Dahinter duellieren sich Holgado, Gonzalez und Ortola um die restlichen Podestplätze. Veijer hat als Fünfter bereits Rückstand.
Moto2: Zweiter Restart
Holgado behauptet sich am Start ein drittes Mal vor Guevara und Ortola, wird nur wenige Kurven später dann aber doch von Guevara kassiert. Weiter hinten kommt es erneut zu einem Sturz. Diesmal ist es Roberts. Er ist aber wohlauf und läuft davon.
Moto2: Nur sieben Runden
Da diesmal keine volle Runde absolviert wurde, gilt für die Startauftstellung weiterhin die Reihenfolge nach Runde drei des ersten Rennens. Als neue Distanz sind sieben Runden angesetzt. Er wird also ein echtes Sprintrennen.
Moto3: Erneut rote Flagge
Und schon wieder wird das Rennen abgebrochen. Denn Garcia und Lunetta werden am Streckenrand noch versorgt. Die Wiederholung zeigt: Garcia ist gestürzt und hat Lunetta mitgerissen. Wieder steuert der Rest des Feldes die Boxen an.
Moto3: Der Restart
Holgado entscheidet den Start für sich. Ortola, Guevara und Gonzalez folgen dahinter. Weiter hinten im Feld stürzen Garcia und Lunetta.
Moto3: Startaufstellung 2.0
Holgado, Ortola, Guevara - Gonzalez, Veijer, Vietti: So lauten die ersten beiden Reihen beim Restart. Salac und Agius fahren aus der Boxengasse los.
Moto3: Restart über elf Runden
Die gute Nachricht: Alonso ist bei Bewusstsein. Bleibt zu hoffen, dass er sich nicht schwer verletzt hat. Für den Rest des Feldes steht ein Restart an. Die Startaufstellung ergibt sich aus dem Stand nach der dritten Rennrunde. Auch Salac und Agius sind startberechtigt, sofern die Teams ihre Bikes rechtzeitig wieder fit bekommen.
Moto2: Abbruch
Das Rennen läuft zunächst weiter, wird dann aber mit der roten Flagge abgebrochen, da Kurve 9 noch nicht komplett geräumt. Das Feld steuert also die Boxen an.
Moto2: Schwerer Zwischenfall
In der Verfolgergruppe kommt es zu einer Schrecksekunde. Alonso stürzt mitten im Pulk. Er wird vom nachfolgenden Salac getroffen und touchiert dann auch noch das Heck von Agius. Das sah nicht gut aus.
Moto2: Frühe Stürze
In Kurve 5 der zweiten Runde ist das Rennen für Piqueras bereits vorbei. Er ist gestürzt. Kurz darauf crahst auch Aji. Holgado führt und kann sich bereits eine kleine Lücke erarbeiten. Ortola, Agius, Guevara und Gonzalez versuchen, den Anschluss zu halten.
Moto2: Der Start
Guevara scnetscheidet den Start für sich, verliert die Führung nach einem Fehler aber direkt wieder und fällt hinter Holgado, Ortola und Agius auf Platz vier zurück.
Moto2: Startaufstellung
Weiter geht es mit der Moto2. Senna Agius steht auf der Pole und teilt sich Reihe eins mit Izan Guevara und Daniel Holgado. Ivan Ortola, Celestino Vietti und Collin Veijer folgen in Reihe zwei. Manuel Gonzalez fährt von Startplatz sieben los.
Moto3: Die Stimmen der Top 3
David Almansa (1./IntactGP-KTM): "Ja, das ist unglaublich. Ich hatte heute Vertrauen in mich, ich habe an mich geglaubt, und es war wie ein Traum. Ich habe im Winter sehr viel gearbeitet, um hier zu sein. Danke an mein Team für die unglaubliche Arbeit, an meine Familie und Freunde, dass sie immer an meiner Seite sind."
Maximo Quiles (2./Aspar-KTM): "Es fühlt sich richtig gut an. Es war wirklich schwierig, hier in Thailand war es extrem heiß. Und ja, ich habe versucht, hinter Almansa zu bleiben und mich ein bisschen auszuruhen. Aber er hat ganz schön Druck gemacht. Dann vor der letzten Runde ist das Motorrad ziemlich stark gerutscht und ich musste weit raus. Und ich hab mir gedacht: Wow, jetzt muss ich pushen. Sonst krieg ich ihn nicht mehr. Und ja, ich konnte wieder aufschließen."
"Und in der letzten Kurve habe ich gesagt: Ich versuche, ihn zu überholen. Er hat mich überrascht, weil er mich fast ins Gras gedrückt hätte. Aber ich habe gesagt: Ich zieh das jetzt durch. Ich habe mehr oder weniger das Blockpass-Manöver gemacht. Und dann habe ich beschleunigt, aber er hat mich wieder gekriegt. Darüber bin ich ein bisschen sauer, aber ich bin trotzdem richtig glücklich."
Valentin Perrone (3./Tech3-KTM): "Ich weiß es wirklich nicht. Ich war am Limit, bin wie verrückt gerutscht, und das von Startplatz 14 aus. Am Anfang war es komplett irre. Ich habe gesehen, wie die Gruppe weggezogen ist. Und ich habe mir gesagt: Entweder ich pushe jetzt, oder sie ziehen mir davon. Und ich habe jede Runde wie verrückt gepusht, um in die Top 3, Top 4 zu kommen. Aber die waren super schnell und super stark beim Überholen. Also hatte ich ein bisschen zu kämpfen, um die ganze Zeit auf Platz drei zu bleiben. Und in der letzten Kurve hab ich die Augen zugemacht. Ich hab es mit allem versucht. Wenn ich die Position verliere, ist es okay. Aber am Ende P3, ich bin mega happy."
Moto3: Die restlichen Platzierungen
Hinter Almansa und Quiles entscheidet Perrone den Kampf um den letzten Podestplatz für sich. Carpe wird knapp geschlagen Vierter. Pratama beendet sein erstes Moto3-Rennen als starker Fünfter vor Fernandez. Uriarte, Morelli, Esteban und Munoz runden die Top 10 ab.
Die letzten Punkte gehen an O'Gorman, Ogden, Cruces, Kelso und O'Shea. Rammerstorfer schrammt als 16. an den Punkten vorbei.
Moto3: Fotofinish!
Nach einem kleinen Fehler verliert Quiles zunächst den Kontakt, kämpft sich aber wieder ran und setzt in der Zielkurve die Attacke. Doch Almansa nutzt seinen Drive, beide überqueren die Ziellinie fast zeitgleich. Das Fotofinish entscheidet: Almansa gewinnt mit drei Tausendstelsekunden Vorsprung!
Moto3: Später Sturz
In der vorletzten Runde scheidet Bertelle gestürzt aus. Er lag an 20. Position. Almansa behauptet sich derweil immer noch in Führung vor Quiles. In der Verfolgergruppe geht es hin und her. Wer schafft es aufs Podest?
Moto3: Schlussphase
Noch vier Runden sind zu fahren. Almansa hält sich in Front, doch Quiles bleibt weiter dran und bereitet schon den nächsten Angriff vor. Auch in der Verfolgergruppe sind die Plätze noch nicht vergeben. Fernandez, Perrone, Pratama und Carpe haben alle noch Chancen aufs Podest.
Moto3: Es geht hin und her
Pratama ist nach einem Fehler auf Platz fünf hinter Carpe und Fernandez zurückgefallen. Doch die Gruppe liegt eng beisammen. Hier ist noch nichts entschieden. Auch an der Spitze geht das Duell weiter. Almansa ist wieder vorbei an Quiles.
Moto3: Führungswechsel
Zum Ende der elften Runde startet Quiles eine erste Attacke auf Almansa und übernimmt die Führung. Kann er sich absetzen oder hat Almansa eine Antwort?
Moto3: Warnung für Pratama
Pratama erhält eine Tracklimitswarung, muss also jetzt aufpassen. Er hat Carpe im Nacken, ein Podestplatz ist also noch längst nicht sicher - genauso wie der Sieg für Almansa. Er führt zwar seit Runde eins, wird aber weiter von Quiles belauert.
Moto3: Halbzeit
Die Reihenfolge nach der Hälfte der Renndistanz: Almansa, Quiles, Pratama, Carpe, Perrone, Fernandez, Uriarte, Esteban, Morelli, O'Gorman.