03:53

Warm-up MotoGP: Eine Honda im Kies

In Kurve 10 passiert Pol Espargaro der erste Sturz in dieser Session. Der Honda-Pilot ist nach einem Highspeed-Crash von gestern noch angeschlagen und jetzt schon wieder am Boden. Das sind keine guten Vorzeichen für das Rennen.



Im Klassement hat weiterhin Quartararo die Nase vorn. Er hat sich auf 1:37.657 Minuten gesteigert, neuer Zweiter ist Zarco, gefolgt von Vinales, Binder und den beiden Suzukis.