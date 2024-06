MotoGP-Liveticker Mugello: Doppelsieg für Ducati! Das war der Rennsonntag

Erst Testtag, dann Pause

Damit ist auch der diesjährige Italien-Grand-Prix Geschichte. In Mugello wird aber noch nicht zusammengepackt, denn morgen steht ein offizieller Testtag auf dem Programm. Allerdings könnte das Wetter dem Ganzen einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, denn es ist Regen vorhergesagt.



Wir hoffen natürlich, dass es zumindest phasenweise trocken bleibt, damit zumindest ein wenig Betrieb auf der Strecke herrscht. So oder so werden wir den Testtag für euch verfolgen und die wichtigsten Erkenntnisse und Reaktionen einfangen. In unserem Liveticker ziehen wir heute aber den Stecker. Die nächste Ausgabe gibt es in knapp drei Wochen zur Dutch TT!

Foto: Motorsport Images

