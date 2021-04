04:40

Warm-up MotoGP: Nakagami versucht es

Auch Nakagami ist jetzt unterwegs. Der Japaner klagt nach seinem Sturz am Freitag weiter über Schmerzen in der rechten Schulter und ließ das Qualifying gestern aus. Je nachdem wie es ihm jetzt im Warm-up geht, will er versuchen, das Rennen zu bestreiten. Aktuell ist er Letzter.