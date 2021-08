03:48

Auf geht's

Rennsonntag in Silverstone! Nach den Qualifyings gestern ist alles angerichtet für drei spannende Rennen am heutigen Nachmittag. Zuvor stehen aber wie immer die Warm-ups an, in denen die Piloten mit ihren Teams letzte Feinheiten an der Abstimmung vornehmen und eventuelle Probleme von gestern ausbügeln können.



Wir sind wieder mit einem MotoGP-Liveticker am Start. Mit uns verpasst Du also nichts. Obacht beim Zeitplan: Das erste Rennen beginnt später als sonst und die MotoGP findet vor der Moto2 statt. Der Startschuss für die Königsklasse fällt so wie gewohnt um 14 Uhr.



Der Zeitplan für Sonntag:

Warm-up

10:00-10:20 Uhr: Moto3

10:30-10:50 Uhr: MotoGP

11:00-11:20 Uhr: Moto2



Rennen

12:20 Uhr: Moto3 (17 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP (20 Runden)

15:30 Uhr: Moto2 (18 Runden)