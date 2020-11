03:46

Moto2 Warm-up: Mehr Stürze

Weitere Fahrer sind gestürzt. In Kurve 2 liegt Lorenzo Dalla Portas Kalex im Kies. Wenig später fliegt Jorge Navarro mit seiner Speed-up in Kurve 4 ab. Beide müssen per Roller zurück an die Box. Ob die Zeit ausreicht, um noch einmal auf die Strecke zu gehen, ist fraglich. Denn es sind weniger als fünf Minuten übrig.