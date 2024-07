MotoGP-Liveticker Sachsenring: Das war die spannende Action im Grand Prix

Francesco Bagnaia: "Erhöhte den Druck und er machte Fehler"

Francesco Bagnaia (Ducati, 1.): "Es war nicht einfach. Beim Start probierte ich alles, um mich an der Spitze zu behaupten. Doch dann zogen Jorge und Franky vorbei. Ich dachte mir, dass sie zu hart pushen. So wie sie zu Beginn attackierten, so attackierte ich in den finalen Runden. Ich holte den Rückstand wieder auf."



"Ich steigerte den Druck und in den finalen Runden erkannte ich, dass er Fehler machte. Nach seinem Fehler nahm ich das Tempo deutlich raus, weil es sehr knifflig war. Der Vorderreifen rutschte immer wieder weg. Ich bin super happy. Es ist der vierte Sieg in Folge und mein erster Sieg hier auf dem Sachsenring."