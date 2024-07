MotoGP-Liveticker Sachsenring: Das war der Super-Samstag mit dem Sprint

MotoGP Sprint: VIERTER SIEG FÜR JORGE MARTIN

Der WM-Führende macht in der letzten Runde keinen Fehler und fährt seinen vierten Sprintsieg in diesem Jahr sicher ins Ziel.



Miguel Oliveira erobert Platz zwei und ist zum ersten Mal überhaupt am Samstag bei der Siegerehrung dabei.



Francesco Bagnaia greift den Portugiesen zum Schluss nicht mehr an und wird Dritter.