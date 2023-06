MotoGP-Liveticker: Der Samstag auf dem Sachsenring

Jack Miller: "Habe den Start vergeigt"

Jack Miller (KTM/3.): "Ich habe den Start vergeigt. Oder zumindest fühlte es sich so an. Man muss vor dem Start so viele Knöpfe drücken. Ich habe vergessen, die Launch-Control zu betätigen. Doch es funktionierte dennoch, weil dieses Motorrad beim Start wie eine Rakete beschleunigt. Ich habe mich dann in Kurve 1 durchgesetzt."



"Es war ein schöner Kampf mit den Jungs. Jorge fuhr eine Reihe schneller Zeiten und setzte sich ab. Ich versuchte, Pecco so lange wie möglich zu folgen. In den beiden ersten Sektoren war ich richtig schnell, doch auf dem höchsten Punkt hatte ich etwas zu kämpfen. Für morgen gibt es noch einige Hausaufgaben. Doch ich freue mich, wieder auf dem Podium zu stehen."