12:52

Bis morgen!

Ein heißer Trainingstag auf dem Sachsenring geht zu Ende. Und auch morgen kündigt sich wieder extreme Sommerhitze an. Sie könnte vereinzelt sogar zu Gewittern führen. Aber wir hoffen, dass es rund um Hohenstein-Ernsthal trocken bleibt, damit wir einen komplikationsfreien Qualifying-Tag erleben.



Zuvor stehen am Vormittag noch die dritten Freien Trainings an, mit denen sich entscheidet, wer direkt in Q2 einzieht und wer nicht. Wir melden uns dann natürlich pünktlich mit einer neuen Ausgabe unseres MotoGP-Livetickers zurück. Bis dahin schau Dich gerne in unserer Motorrad-Rubrik um. Dort findest Du alle wichtigen Stimmen zum heutigen Trainingstag!



Der Zeitplan für Samstag:

3. Freies Training

09:00-09:40 Uhr: Moto3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP

10:55-11:35 Uhr: Moto2



Qualifying

12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2