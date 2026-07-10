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MotoGP-Liveticker Sachsenring: Die Freitagstrainings aller Klassen

Liveticker

Neuer MotoGP-Talk mit Lenz Leberkern ist online

Neues Videoformat bei uns: Im ersten MotoGP-Talk am Küchentisch spricht Lenz Leberkern über die wichtigsten Themen vor dem Sachsenring. Im Fokus stehen Marco Bezzecchis schwierige Phase nach mehreren Rückschlägen und die Frage, ob der Aprilia-Pilot im Titelkampf noch einmal zurückschlagen kann.

Außerdem geht es um das starke Comeback von Marc Marquez, den Aufschwung von Ai Ogura und Trackhouse Racing, die aktuellen KTM-Probleme sowie die MotoGP-Regeln ab 2027. Jetzt reinschauen und in den Kommentaren mitdiskutieren.

Video: Marco Bezzecchi hat in den vergangenen Rennwochenenden einige herbe Rückschläge einstecken müssen. Fällt er jetzt in ein Tief?

MotoGP: Fernandez knapp vor Marquez

Zum Schluss schnappt Fernandez Marquez mit 1:20.829 Minuten noch die Bestzeit in diesem Training weg. Der Trackhouse-Pilot hat anders als Marquez aber auch frische Reifen drauf. Di Giannantonio wird Dritter. Mir und Miller komplettieren die Top 5, die nur 0,171 Sekunden trennen.

Alex Marquez, Rins, Bezzecchi, Morbidelli und Martin belegen die restlichen Top-10-Plätze. Acosta reiht sich hinter Vinales als Zwölfter ein. Quartararo landet auf Rang 15. Fast das komplette Feld, nämlich 20 Fahrer, liegt innerhalb von einer Sekunde.

MotoGP FT1: Schlussphase

Die letzten Minuten in dieser Session laufen und einige Fahrer haben frische Reifen aufgezogen, darunter Mir, der sich auf Rang drei verbessert. Auch Miller ist frisch bereift unterwegs und neuer Fünfter, gefolgt von Bezzecchi und Martin.

MotoGP FT1: Nächster Sturz

Im Omega staubt es schon wieder. Diesmal hat es dort Morbidelli erwischt, mit einem ähnlichen Sturz wie bei Marc Marquez zu Beginn. Der Italiener ist okay.

MotoGP FT1: Tempo zieht an

Marc Marquez und Di Giannantonio sind die ersten Fahrer, die in die 1:20er-Zeiten vordringen. Marquez führt jetzt mit 1:20.880 Minuten - 0,116 Sekunde vor Diggia.

MotoGP FT1: Marquez-Doppel vorn

Auf seiner nächsten Runde legt Marc Marquez noch einmal zu und schiebt sich auf Rang zwei. Damit haben wir eine Marquez-Doppelführung. Auf die Bestzeit von Bruder Alex fehlen dem Weltmeister nur 0,124 Sekunden.

MotoGP FT1: Marquez fährt wieder

Marc Marquez ist nach seinem frühen Ausrutscher wieder unterwegs und verbessert sich zunächst einmal auf den 13. Platz. Auf die Spitze fehlen neun Zehntel.

MotoGP FT1: Vinales gecrasht

In der schnellen Kurve 11 fliegt Vinales ab. Der Spanier scheint okay zu sein, seine KTM wird im Kiesbett jedoch ziemlich zerlegt. Im Klassement hat Alex Marquez mit einer neuen Bestzeit von 1:21.002 Minuten die Führung übernommen. Di Giannantonio, Bezzecchi, Mir, Binder, Bastianini, Quartararo, Miller, Acosta und Martin folgen auf den weiteren Top-10-Plätzen.

MotoGP FT1: Erster Zwischenstand

Nach fünf fliegenden Runden liegt Di Giannantonio mit 1:21.183 Minuten vorn. Alex Marquez, Bezzecchi, Mir und Bastianini heißen seine ersten Verfolger.

MotoGP FT1: Die Bedingungen

Es wird laut auf dem Sachsenring, denn das MotoGP-Feld rückt für das erste Freie Training der Königsklasse aus. Mit 20 Grad in der Luft und 30 Grad auf dem Asphalt herrscht ein angenehmes Klima. Im Laufe des Tages dürfte es aber noch etwas wärmer werden.

Für Ersatzfahrer Crutchlow beginnt die Session direkt mit einem technischen Problem. Er rollt aus und muss seine Honda am Streckenrand abstellen.

MotoGP FT1: Acosta nach OP für fit erklärt

Pedro Acosta hat den obligatorischen Medizincheck am Donnerstag bestanden und wurde für den Grand Prix von Deutschland am Sachsenring offiziell für fit erklärt. Der KTM-Pilot kehrt damit nur wenige Tage nach seiner Operation wegen eines Karpaltunnelsyndroms im rechten Handgelenk zurück.

"Die Operation war ziemlich unkompliziert, alles ist gut gelaufen", sagte Acosta gestern. Zwar habe er nachts noch gelegentlich Taubheitsgefühle in den Fingern, insgesamt sei er aber zuversichtlich. Nach zuletzt schwierigen Rennen mit technischen Problemen und seiner Verletzung will der Spanier nun einen Neustart: "Jetzt ist es Zeit für einen Reset. Der Sachsenring war für KTM normalerweise immer eine gute Strecke."

Zarco erhält Doppel-Long-Lap für Barcelona-Crash

Gestern gaben die FIM-Stewards ihre Entscheidung in Bezug auf Johann Zarcos Startunfall beim MotoGP-Rennen in Barcelona am 17. Mai bekannt. Der LCR-Pilot muss im nächsten Grand Prix, an dem er teilnimmt, eine doppelte Long-Lap-Penalty absolvieren.

Zarco hatte in der ersten Runde von Barcelona Luca Marini und Pecco Bagnaia zu Fall gebracht. Da er bei dem Unfall selbst verletzt wurde, nahmen sich die Stewards Zeit für eine detaillierte Analyse der Videoaufnahmen und warteten zunächst seine Reha-Phase ab. Anschließend führten sie eine Videokonferenz mit dem LCR-Honda-Piloten durch, bevor die Entscheidung veröffentlicht wurde. Zarco fehlt aktuell am Sachsenring.

Zurück am Ring!

Die Sommerpause dieser MotoGP-Saison wirft ihre Schatten voraus. Aber zuvor steht noch ein großes Highlight an: der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring! In der Vergangenheit war Marc Marquez - seine Verletzungsphasen mal ausgeklammert - hier immer eine feste Größe. Kann er mit einem Sieg seinen WM-Rückstand hier weiter reduzieren?

Einen ersten Eindruck vom Kräfteverhältnis werden wir heute in den Freitagstraining gewinnen, wobei der Nachmittag wie immer über den direkten Q2-Einzug entscheidet. Wir verfolgen jede Session wieder in unserem Liveticker.

Der Zeitplan für Freitag:
09:00-09:35 Uhr: Moto3 FT1
09:50-10:30 Uhr: Moto2 FT1
10:45-11:30 Uhr: MotoGP FT1

13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training
14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training
15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training

Von: Juliane Ziegengeist

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