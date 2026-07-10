MotoGP-Liveticker Sachsenring: Die Freitagstrainings aller Klassen
MotoGP-Liveticker Sachsenring: Erste Bestzeit für Fernandez vor Marquez
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Neuer MotoGP-Talk mit Lenz Leberkern ist online
Neues Videoformat bei uns: Im ersten MotoGP-Talk am Küchentisch spricht Lenz Leberkern über die wichtigsten Themen vor dem Sachsenring. Im Fokus stehen Marco Bezzecchis schwierige Phase nach mehreren Rückschlägen und die Frage, ob der Aprilia-Pilot im Titelkampf noch einmal zurückschlagen kann.
Außerdem geht es um das starke Comeback von Marc Marquez, den Aufschwung von Ai Ogura und Trackhouse Racing, die aktuellen KTM-Probleme sowie die MotoGP-Regeln ab 2027. Jetzt reinschauen und in den Kommentaren mitdiskutieren.
Video: Marco Bezzecchi hat in den vergangenen Rennwochenenden einige herbe Rückschläge einstecken müssen. Fällt er jetzt in ein Tief?
MotoGP FT1: Ergebnis
MotoGP: Fernandez knapp vor Marquez
Zum Schluss schnappt Fernandez Marquez mit 1:20.829 Minuten noch die Bestzeit in diesem Training weg. Der Trackhouse-Pilot hat anders als Marquez aber auch frische Reifen drauf. Di Giannantonio wird Dritter. Mir und Miller komplettieren die Top 5, die nur 0,171 Sekunden trennen.
Alex Marquez, Rins, Bezzecchi, Morbidelli und Martin belegen die restlichen Top-10-Plätze. Acosta reiht sich hinter Vinales als Zwölfter ein. Quartararo landet auf Rang 15. Fast das komplette Feld, nämlich 20 Fahrer, liegt innerhalb von einer Sekunde.
MotoGP FT1: Schlussphase
Die letzten Minuten in dieser Session laufen und einige Fahrer haben frische Reifen aufgezogen, darunter Mir, der sich auf Rang drei verbessert. Auch Miller ist frisch bereift unterwegs und neuer Fünfter, gefolgt von Bezzecchi und Martin.
MotoGP FT1: Nächster Sturz
Im Omega staubt es schon wieder. Diesmal hat es dort Morbidelli erwischt, mit einem ähnlichen Sturz wie bei Marc Marquez zu Beginn. Der Italiener ist okay.
MotoGP FT1: Tempo zieht an
Marc Marquez und Di Giannantonio sind die ersten Fahrer, die in die 1:20er-Zeiten vordringen. Marquez führt jetzt mit 1:20.880 Minuten - 0,116 Sekunde vor Diggia.
MotoGP FT1: Marquez-Doppel vorn
Auf seiner nächsten Runde legt Marc Marquez noch einmal zu und schiebt sich auf Rang zwei. Damit haben wir eine Marquez-Doppelführung. Auf die Bestzeit von Bruder Alex fehlen dem Weltmeister nur 0,124 Sekunden.
MotoGP FT1: Marquez fährt wieder
Marc Marquez ist nach seinem frühen Ausrutscher wieder unterwegs und verbessert sich zunächst einmal auf den 13. Platz. Auf die Spitze fehlen neun Zehntel.
MotoGP FT1: Vinales gecrasht
In der schnellen Kurve 11 fliegt Vinales ab. Der Spanier scheint okay zu sein, seine KTM wird im Kiesbett jedoch ziemlich zerlegt. Im Klassement hat Alex Marquez mit einer neuen Bestzeit von 1:21.002 Minuten die Führung übernommen. Di Giannantonio, Bezzecchi, Mir, Binder, Bastianini, Quartararo, Miller, Acosta und Martin folgen auf den weiteren Top-10-Plätzen.
MotoGP FT1: Erster Zwischenstand
Nach fünf fliegenden Runden liegt Di Giannantonio mit 1:21.183 Minuten vorn. Alex Marquez, Bezzecchi, Mir und Bastianini heißen seine ersten Verfolger.
MotoGP FT1: Marc Marquez am Boden
Auch für Marc Marquez beginnt das Training nicht ideal: Auf seiner dritten Runde rutscht er im Omega übers Vorderrad weg und liegt am Boden. Ein harmloser Ausrutscher, aber er kann nicht direkt weiterfahren und muss zurück an die Box.
MotoGP FT1: Die Bedingungen
Es wird laut auf dem Sachsenring, denn das MotoGP-Feld rückt für das erste Freie Training der Königsklasse aus. Mit 20 Grad in der Luft und 30 Grad auf dem Asphalt herrscht ein angenehmes Klima. Im Laufe des Tages dürfte es aber noch etwas wärmer werden.
Für Ersatzfahrer Crutchlow beginnt die Session direkt mit einem technischen Problem. Er rollt aus und muss seine Honda am Streckenrand abstellen.
MotoGP FT1: Acosta nach OP für fit erklärt
Pedro Acosta hat den obligatorischen Medizincheck am Donnerstag bestanden und wurde für den Grand Prix von Deutschland am Sachsenring offiziell für fit erklärt. Der KTM-Pilot kehrt damit nur wenige Tage nach seiner Operation wegen eines Karpaltunnelsyndroms im rechten Handgelenk zurück.
"Die Operation war ziemlich unkompliziert, alles ist gut gelaufen", sagte Acosta gestern. Zwar habe er nachts noch gelegentlich Taubheitsgefühle in den Fingern, insgesamt sei er aber zuversichtlich. Nach zuletzt schwierigen Rennen mit technischen Problemen und seiner Verletzung will der Spanier nun einen Neustart: "Jetzt ist es Zeit für einen Reset. Der Sachsenring war für KTM normalerweise immer eine gute Strecke."
Moto2 FT1: Gonzalez knapp vorn
Manuel Gonzalez beendet das erste Training der Moto2 als Spitzenreiter. Mit 1:22.483 Minuten toppt der WM-Leader die Session 0,165 Sekunden vor Tony Arbolino auf Rang zwei. Senna Agius wird Dritter. Celestino Vietti stürzt spät, belegt aber dennoch Platz vier, gefolgt von Izan Guevara.
Deniz Öncü, David Alonos, Filip Salac, Daniel Holgaod und Collin Veijer komplettieren die Top 10, die 0,725 Sekunden trennen. Neben Vietti stürzt auch Ayumu Sasaki im Lauf der Session. Er belebt am Ende den 20. Platz.
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Moto3 FT1: Carpe mit Bestzeit
Das erste Training der Moto3 endet mit einer Bestzeit von 1:25.996 Minuten, aufgestellt von Alvaro Carpe. Valentin Perrone liegt 0,188 Sekunden dahinter auf Rang zwei. Guido Pini wird Dritter, sein Leopard-Teamkollege Adrian Fernandez belegt Rang vier. Ruysei Yamanka rundet die Top 5 ab, die nur 0,234 Sekunden trennen.
Scott Ogden führt die zweite Hälfte der Top 10 an, gefolgt von Hakim Danish, der für den einzigen Sturz der Session sorgt. Adrian Cruces, Cormac Buchanan und Brian Uriarte reihen sich dahinter ein. WM-Leader Maximo Quiles wird Elfter. David Almansa setzt das erste Training wegen Fiebers aus.
- zum Ergebnis
Zarco erhält Doppel-Long-Lap für Barcelona-Crash
Gestern gaben die FIM-Stewards ihre Entscheidung in Bezug auf Johann Zarcos Startunfall beim MotoGP-Rennen in Barcelona am 17. Mai bekannt. Der LCR-Pilot muss im nächsten Grand Prix, an dem er teilnimmt, eine doppelte Long-Lap-Penalty absolvieren.
Zarco hatte in der ersten Runde von Barcelona Luca Marini und Pecco Bagnaia zu Fall gebracht. Da er bei dem Unfall selbst verletzt wurde, nahmen sich die Stewards Zeit für eine detaillierte Analyse der Videoaufnahmen und warteten zunächst seine Reha-Phase ab. Anschließend führten sie eine Videokonferenz mit dem LCR-Honda-Piloten durch, bevor die Entscheidung veröffentlicht wurde. Zarco fehlt aktuell am Sachsenring.
Marquez sieht größten Gegner im eigenen Körper
Obwohl Marc Marquez am Sachsenring als klarer Favorit gilt, bleibt der Ducati-Pilot selbst vorsichtig. "Mein größter Rivale ist meine körperliche Verfassung. Um den Rest sorge ich mich nicht", sagte der Spanier am Donnerstag. Einen Sieg wollte der neunmalige Sachsenring-Gewinner nicht prognostizieren und sprach stattdessen von einem Podiumsplatz als Ziel.
Bei Aprilia dämpft man nach dem Doppelsieg in Assen die Erwartungen. Ai Ogura und Raul Fernandez peilen lediglich die Top 6 an, da der Sachsenring mit seinen vielen Stop-and-Go-Passagen ihrer Einschätzung nach Ducati entgegenkommt. Fernandez bezeichnete deshalb "Ducati und Marc als die Referenz" für das Wochenende.
Zurück am Ring!
Die Sommerpause dieser MotoGP-Saison wirft ihre Schatten voraus. Aber zuvor steht noch ein großes Highlight an: der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring! In der Vergangenheit war Marc Marquez - seine Verletzungsphasen mal ausgeklammert - hier immer eine feste Größe. Kann er mit einem Sieg seinen WM-Rückstand hier weiter reduzieren?
Einen ersten Eindruck vom Kräfteverhältnis werden wir heute in den Freitagstraining gewinnen, wobei der Nachmittag wie immer über den direkten Q2-Einzug entscheidet. Wir verfolgen jede Session wieder in unserem Liveticker.
Der Zeitplan für Freitag:
09:00-09:35 Uhr: Moto3 FT1
09:50-10:30 Uhr: Moto2 FT1
10:45-11:30 Uhr: MotoGP FT1
13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training
14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training
15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training
Von: Juliane Ziegengeist