MotoGP FT1: Acosta nach OP für fit erklärt

Pedro Acosta hat den obligatorischen Medizincheck am Donnerstag bestanden und wurde für den Grand Prix von Deutschland am Sachsenring offiziell für fit erklärt. Der KTM-Pilot kehrt damit nur wenige Tage nach seiner Operation wegen eines Karpaltunnelsyndroms im rechten Handgelenk zurück.



"Die Operation war ziemlich unkompliziert, alles ist gut gelaufen", sagte Acosta gestern. Zwar habe er nachts noch gelegentlich Taubheitsgefühle in den Fingern, insgesamt sei er aber zuversichtlich. Nach zuletzt schwierigen Rennen mit technischen Problemen und seiner Verletzung will der Spanier nun einen Neustart: "Jetzt ist es Zeit für einen Reset. Der Sachsenring war für KTM normalerweise immer eine gute Strecke."