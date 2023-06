MotoGP-Liveticker Sachsenring: Die Rennen aller Klassen

Jorge Martin: "'Pecco' war einen Tick stärker"

Jorge Martin (Pramac-Ducati; 1.): "Das ist ein emotionaler Moment für mich. Schließlich ist es fast zwei Jahre her. In dieser Zeit habe ich einige Kämpfe ausgetragen und jetzt hat es endlich mal wieder geklappt. Das Rennen war wirklich zäh, denn 'Pecco' hat ziemlich starken Druck gemacht."



"Gegen Mitte des Rennens ging mir etwas der Grip am Hinterrad verloren. Von da an musste ich es managen. Ich wollte das Rennen aber anführen. Und als er an mir vorbei war, wollte ich ihn unbedingt wieder überholen. Die letzten zwei Runden habe ich einfach alles gegeben."



"Ich glaube, 'Pecco' war insgesamt einen Tick stärker, aber weil ich den Reifen in der ersten Hälfte des Rennens ein bisschen mehr geschont habe, hat es gereicht für mich. Ich freue mich wirklich sehr. Hoffentlich war das nur der erste Schritt auf dem Weg an die Spitze. Vielen Dank an meine Familie, die mich unterstützt, wo es nur geht. Jetzt sind wir bereit für alles!"